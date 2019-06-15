В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

14 июня 2019 г. в 05.47 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят автомобиль, мотороллер на улице Мархинская в мкр. Марха г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела техника. В результате пожара огнем повреждены: автомобиль и мотороллер на общей площади 8 кв.м. Причина предположительно- поджог. Виновный и ущерб устанавливаются.

14 июня 2019 г. в 10.15 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Курнатовского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. Горение мусора на площади 12 кв.м..Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

14 июня 2019 г. в 11.47 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят надворная постройка, гараж на улице Крижановского г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены: надворная постройка на площади 200 кв.м. и гараж на площади 10 кв.м. Общая площадь 210 кв.м.. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки в надворной постройки. Виновный и ущерб устанавливаются.

14 июня 2019 г. в 15.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозный автомобиль Тойота- Цивик на трассе 2 км в п. Солнечный Усть-Майского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля на площади 1 кв.м.. Причина предположительно- короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

14 июня 2019 г. в 23.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная дача на улице Дачная в с.Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади. Общая площадь 12 кв.м. Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

14 июня 2019 г. в 22.57 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Тимптонская г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. Горение мусора на площади 5 кв.м..Причина предположительно-неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!