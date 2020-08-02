В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 августа 2020 г. в 02.02 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Дачная в с.Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела кровля гаража. В результате пожара огнем повреждены кровля, потолок и стена на общей площади 36 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

01 августа 2020 г. в 06.53 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в нежилом частном доме на улице Мирнинская в г.Ленск Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения из под кровли дома шел густой дым. В результате пожара огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие на общей площади 15 кв.м. Причина пожара, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

01 августа 2020 г. в 11.54 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошло возгорание автомобиля марки Ниссан-Скайлайн в шоссе Кирова в г.Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего не было видно. В результате возгорания огнем повреждена электропроводка на площади 1 кв.м. Причина – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасена 1 единица техники.

01 августа 2020 г. в 14.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном даче на улице Цветочная ЗЗУ «Холбос» в г.Ленске Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горели открытым огнем частные дачи в двух соседних участках. В результате пожара огнем повреждены в одном участке частная дача, баня и надворные постройки га общей площади 80 кв.м, также в другом участке стены снаружи частной дачи на площади 20 кв.м. Причина пожара, предположительно, короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасены три рядом стоящие частные дома.

01 августа 2020 г. в 15.06 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Проточная в п.Н.Бестях Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены частный дом, веранда и хозяйственная постройка по всей площади на 33 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Спасен рядом стоящий жилой дом.

01 августа 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора и травы: горение стройматериала на территории частного дома на улице Аммосова в с.Намцы Намского района на 2 кв.м, мусор на улице Якутская в г.Якутске на 1 кв.м, трава у ФАД «Колыма» в п.Артык Оймяконского района на 70 кв.м, мусор на улице Пролетарская в г.Ленске Ленского района на 15 кв.м. В результате пожаров произошло горение на общей площади 88 кв.м. Предполагаемая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, виновные лица устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!