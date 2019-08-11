В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

10 августа 2019 г на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мансарда на улице Набережная в с. Хоринцы Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела мансарда. В результате пожара огнем повреждена мансарда по всей площади, наружная стена бани на площади 10 кв.м. Общая площадь 25 кв.м. Предположительная причина пожара – поджог. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

10 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании мусора: г. Якутск-1;Мирнинский район, г. Удачный-3. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

10 августа 2019 г. в 05.25 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Водников в п. Усть-Мая Усть-Майского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из подъезда шел дым. В результате пожара огнем поврежден лестничный марш на общей площади 4 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

10 августа 2019 г. в 05.25 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Карла Маркса в г. Нерюнгри Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из подъезда шел дым. В результате пожара огнем повреждено дверное полотно в подъезде на площади 2 кв.м., стеновая панель на площади 3 кв.м. Общая площадь 5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

10 августа 2019 г. в 07.51 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Мегежекского в г. Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела веранда и гараж. В результате пожара огнем повреждено: стены, потолочное перекрытие дома на площади 50 кв.м., стены внутри, гараж на площади 30 кв.м., и веранда по всей площади. Общая площадь 96 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

10 августа 2019 г. в 18.46 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Матросова в ГО «Жатай» г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж и автомобиль по всей площади, кровля гаражей на площади 70 кв.м. Общая площадь 98 кв.м. Причина — детская шалость. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!