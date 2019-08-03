В Якутии произошло 6 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

02 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора: г. Якутск-1; Мирный-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

02 августа 2019 г. в 09.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозный сарай на улице Полярная в п.Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты, горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля сарая по всей площади 6 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

02 августа 2019 г. в 14.59 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный туалет на улице Солнечная в ГО «Жатай» г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел туалет. В результате пожара огнем повреждена стена туалета на площади 1кв.м. Причина неосторожность при курении. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

02 августа 2019 г. в 19.08 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят 3 бесхозных строения на улице Речников в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горели два строения. В результате пожара огнем повреждены 3 бесхозных строения на площади 200кв.м. Причина предположительно детская шалость, виновное лицо и ущерб устанавливается.

02 августа 2019 г. в 21.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Лесная в г.Алдан. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 5 кв.м Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

02 августа 2019 г. в 22.35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Монтажная в г.Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 5 минут, из под крыши был виден дым. В результате пожара огнем повреждено: кровля, стены бани на общей площади 20 кв.м.. Спасен рядом стоящий частный дом. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!