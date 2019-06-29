В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

28 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 6 сообщений о горении мусора и травы: г. Якутск-4; Ленский район, г. Ленск-1; Нерюнгринский район, г. Нерюнгри-1. Общая площадь пожара составила 145,5 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

28 июня 2019 г. в 13.39 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль «Волга» на автодороге Куранах-Хатыстыр, 27 км в п. Хатыстыр Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль. В результате пожара огнем поврежден отсек двигателя на площади 3 кв.м. Причина предположительно — перегрев двигателя. Виновный — хозяин, ущерб устанавливается.

28 июня 2019 г. в 17.48 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажный частный дом на улице Коммунальная СОТ «Коммунальщик» в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения шел дым из дома. В результате пожара огнем повреждены комната и потолочное перекрытие на площади 15 кв.м. Спасены жилой дом и гараж. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

28 июня 2019 г. в 18.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный туалет на улице 50 лет ВЛКСМ в п. Кысыл-Сыр Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горел туалет. В результате пожара огнем поврежден туалет по всей площади 6 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

28 июня 2019 г. в 19.03 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении на улице Школьная в п. Нижний Куранах Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через три минуты горело строении. В результате пожара огнем повреждена крыша строения на площади 5 кв.м. Спасен рядом стоящий гараж. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов.