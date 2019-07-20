В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

19 июля 2019 г. в 00.22 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частном доме (1-й этаж гараж, 2-й этаж жилой дом) по улице Ильменская г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, было задымление на 1 этаже. В результате пожара огнем повреждена потолочное перекрытие в гараже на 1 кв.м. Причина короткое замыкание электропроводки, ущерб устанавливается. Спасен дом.

19 июля 2019 г. в 13.09 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом речном судне по улице Ленина г.Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, горел грузовой отсек. В результате пожара огнем поврежден грузовой отсек на площади 10 кв.м.. Причина неосторожное обращение с огнем, виновный и ущерб устанавливается. Спасен дом.

19 июля 2019 г. в 17.15 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в частной бане по улице Береговая г.Ленск Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, шел густой дым из под кровли. В результате пожара огнем поврежден потолочное перекрытие на площади 3 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновный и ущерб устанавливается. Спасена баня.

19 июля 2019 г. в 17.34 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в бесхозном брусовом строении по улице Челюскина г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади, общая площадь 30 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается. Спасен рядом стоящий частный дом.

19 июля 2019 г. в 22.53 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в брусовом бесхозном строении по улице Коммуны с.Мегино-Алдан Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля на площади 2 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливается. Спасено строение.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!