В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 марта 2020 г. в 03.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля тойота Креста на улице Полярная п. Айхал в Мирнинском районе. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения автомобиль горел открытым огнем. В результате пожара автомобиль сгорел по всей площади на 4 кв.м. Предположительная причина пожара короткое замыкание элетропроводки в моторном отсеке. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

21 марта 2020 г. в 05.49 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Лермонтова в г. Ленск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, горел открытым пламенем крыша гаража. В результате пожара огнем поврежден гараж по всей площади и два автомобиля. Общая площадь 80 кв.м. Предположительная причина короткое замыкание электрокотла. Спасен рядом стоящий жилой дом. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

21 марта 2020 г. в 06.07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом 2-х этажном доме горит кладовая, на улице Новосибирская в г. Ленск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения шел дым из кладавого. В результате пожара огнем повреждена сетны кладовой изнутри и вещи на общей площади 5 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Спасен рядом стоящий 2-х этажный дом и 2 человека. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

21 марта 2020 г. в 16.30 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом 9-ти этажном доме на пр. Ленина в г.Нерюнгри. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел мусор в мусоросборной камере. В результате пожара огнем повреждено дверное полотно мусоросборной камеры и мусор на общей площади 2 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

21 марта 2020 г. в 15.01 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Иванова в с.Аргас Кобяйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом и пристрой по всей площади на 64 кв.м. Спасен рядом стоящий дом. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!