В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

13 февраля 2020 г. в 23.46 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании автомобиля на 50км от с.Тас-Юрях Мирнинского района. В результате пожара огнем повреждена машина М300 на площади 15 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки компьютерного блока за кабиной. Виновное лицо ущерб устанавливаются.

13 февраля 2020 г. в 05.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном частном доме на ул. Стрекаловского в г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через семь минут, по внешним признакам ничего не было видно. В результате пожара огнем повреждена завалинка дома на площади 1,5 кв.м. Частный дом спасен. Предположительная причина – короткое замыкание электрокабеля для обогрева водопровода, ущерб устанавливаются.

14 февраля 2020 г. в 09.34 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Алмазная в п. Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждены: гараж внутри по всей площади, мебель и вещи, автомобиль по всей площади, общая площадь пожара — 28 кв.м. Эвакуировано 3 автомобиля из соседних гаражей. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, ущерб устанавливается.

14 февраля 2020 г. в 18.34 на пульт «01» поступило сообщение о том, что произошло возгорание мусора на улице Крупская в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в бочке на площади 0.5 кв.м. Предположительная причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

14 февраля 2020 г. в 21.48 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном возгорании автомобиля на трассе Намцы-Салбан Намского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, из моторного отсека шел густой дым. В результате пожара огнем повреждены: бампер, решетка радиатора на площади 0,3 кв.м. Спасен автомобиль. Причина, виновник и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!