В Якутии произошло 5 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

07 февраля 2020 г. в 00.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на пр. Ленина в г. Нерюнгри. К моменту прибытия пожарного подразделения, через шесть минут, было задымление в подъезде. Эвакуировано 5 человек. В результате пожара огнем повреждена стеновая панель служебного помещения и электрический кабель на общей площади 5 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливается.

07 февраля 2020 г. в 04.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района. К моменту прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, строение горело открытым огнем. В результате пожара строение повреждено по всей площади – 342 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

07 февраля 2020 г. в 11.35 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной котельной в СОТ «Хочо» п. Пригородный г. Якутск. К моменту прибытия пожарного подразделения, через десять минут, из котельной шел дым. В результате пожара в котельной повреждены полы на площади 6 кв.м. Огнеборцами спасены частная котельная и частный дом. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливаются.

07 февраля 2020 г. в 13.39 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Комсомольская г. Мирный. К моменту прибытия пожарного подразделения, через пять минут, из-под кровли дома шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 2 кв.м. Частный дом спасен. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливаются.

07 февраля 2020 г. в 20.06 на пульт «01» поступило сообщение о возгорании мусора на улице Академический 1-й переулок в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор во дворе частного дома на площади 2 кв.м Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!