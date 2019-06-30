В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

29 июня 2019 г. в 08.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что на территории ДОЦ п.Табага г.Якутска горят опилки. В результате возгорания огнем повреждены опилки на площади 4 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

29 июня 2019 г. в пожарно-спасательные службы поступило 4 сообщения о горении мусора: г. Якутск-3; Ленский район, п.Витим-1. Общая площадь пожара составила 10,5 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

29 июня 2019 г. в 13.18 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомашина «КАМАЗ» в п.Айхал Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горела кабина. В результате пожара огнем повреждена кабина автомашины на площади 2,5 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с газовым оборудованием. Виновный и ущерб устанавливаются.

29 июня 2019 г. в 16.01 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме на улице Кальвица п.Чокурдах Аллайховского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты было видно сильное задымление на 1-ом этаже. В результате пожара огнем повреждены пластиковые трубы теплотрассы на вводе на площади 3,5 кв.м. Причина предположительно — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!