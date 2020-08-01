В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

30 июля 2020 г. в 23.40 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в районе организации ЗЯГЭ по Чернышевскому шоссе в г. Мирный. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела кабина автомобиля. В результате пожара огнем повреждена кабина а/м УРАЛ по всей площади 10 кв.м. Спасен склад автозапчастей. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки моторного отсека, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 июля 2020 г. в 15.09 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре частного дома на Хатын-Юряхском шоссе в г.Якутск. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел 2-х этажный частный дом. В результате пожара огнем поврежден 2-й этаж и кровля ч/дома, пристрой изнутри на общей площади 100 кв.м. Спасены 2 частных дома. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 июля 2020 г. в 17.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре безхозного дома по на ул.Спортивная в с.Курбусах Усть-Алданского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела строение открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

31 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о пожаре: мусор в п. Серебряный Бор Нерюнгринского района, мусор на ул.Строда в г.Якутск, туалет на ул.Центральная в с.Графский берег Наского района. В результате пожара произошло горение мусора и туалета на открытой территории на площади 13,25 кв.м. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!