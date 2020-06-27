В Якутии произошло 4 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 июня 2020 г. в 10.21 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х этажном жилом доме по ул. Ленина в п. Батагай Верхоянского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения в одной из квартир тлела стена. В результате пожара повреждена одна стена на площади 0,5 кв.м. Квартира спасена. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

26 июня 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 5 сообщений о горении мусора: по ул. Молодежная и Трактовая в ГО Жатай г. Якутск, в с. Табага Мегино-Кангаласского района, по ул. Аммосова, ул. Лермонтова в г. Якутске. В результате пожаров произошло горение мусора на общей площади 75 кв.м. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица устанавливаются.

26 июня 2020 г. в 16.55 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Архитектора в с. Майя Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горела крыша гаража открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража на площади 45 кв.м. Пожарными спасен частный дом и автомобиль. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

26 июня 2020 г. в 17.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Кеши Алексеева в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 6 кв.м. Причина предположительно – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается. Ущерба нет.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!