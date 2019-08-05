В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

04 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о возгорании мусора: г. Якутск-1; Алданский район г.Томмот-1; Мирнинский район г.Мирный-1, г.Удачный-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

04 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о том, что горят электроопоры в с.Тулуна, с.Борогонцы Усть-Алданского района. В результате пожара огнем повреждена электроопоры на общей пл. 2 пог.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

03 августа 2019 г. в 23.45 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Октябрьская в с.Чурапча Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение горело открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 684 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!