В Якутии произошло 3 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

04 июля 2020 г. в 00.03 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит неэксплуатируемый гараж на улице Кычкина в п. Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горело строение открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие, кровля-шифер. Общая площадь 120 кв.м. Причина, виновные лица, ущерб устанавливаются.

04 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора: в г. Удачный Мирнинского района, в п. Усть-Нера Оймяконского района, в с. Верхний Бестях Хангаласского района. В результате пожара произошло горение мусора на площади 9 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

04 июля 2020 г. в 20.52 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении автомобиля на улице Лермонтова в г. Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения горел автомобиль открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден автомобиль по всей площади. Общая площадь 5 кв.м. Причина, виновные лица, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!