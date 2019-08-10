В Якутии произошло 2 пожара

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

09 августа 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 2 сообщения о возгорании мусора: г. Якутск-1;Мирнинский район-1.Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

09 августа 2019 г. в 03.56 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный летний душ на улице Лесная в п.Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 6 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!