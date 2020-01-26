В Якутии произошло 12 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 января 2020 г. в 07:19 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит административное здание КопирТехСервис на Вилюйском переулке в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешнему виду ничего. В результате пожара огнем повреждено: потолочное перекрытие в коридоре на 2-ом этаже на площади 0,5 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 03:56 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-х этажный жилой дом на улице Билибина в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешнему виду ни чего. В результате горение мусора на лестночной клетке на первом этаже на площади 0,2 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 02:19 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице бр.Алексеевых в с.Ытык-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден густой дым,открытый огонь внутри гаража. В результате пожара огнем поврежден гараж изнутри по всей площади. На общей площади 60 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 02.09 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит гараж и пристрой частного дома на улице Стрельцова в п.Ленинский г.Алдан Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден дым, открытый огонь. В результате пожара огнем уничтожен гараж на площади 20 кв.м.,поврежден пристрой на площади 1 кв.м..Общая площадь пожара 21 кв.м.. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 12:07 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 5-ти этажный жилой дом на улице Я.Потапова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешнему виду ни чего. В результате пожара огнем поврежден утеплитель труб в тех. этаже на площади 0,2 кв.м.. Причина предположительно неосторожность при курении. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 12:40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 9-ти этажный жилой дом на улице Хабарова в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешнему виду ни чего. В результате горение мусора на лестничной клетке 2-го этажа на площади 0,1 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 16:24 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Отечественная в г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела крыша гаража и задняя стена гаража.. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража и задняя стена на площади 24 кв.м.. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 17:06 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит котельная район авиапорта в с. Жиганск Жиганского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из под кровли шел густой дым. В результате пожара огнем повреждена кровля котельной на площади 20 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются. Спасено здание котельной.

25 января 2020 г. в 18:32 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит строительный вагончик на улице П.Осипенко в г.Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из вагончика шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена, потолочное перекрытие вагончика на площади 6 кв.м. Причина предположительно короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются. Спасен строительный вагончик.

25 января 2020 г. в 19:13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на пер. Софронова в с. Ытык-Кюель Таттинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения был виден густой дым. В результате пожара огнем повреждена стена и потолок бани на площади 8 кв.м. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 19:25 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на пер. И. Арбиты в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие бани на площади 2 кв. м.. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

25 января 2020 г. в 22:35 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит автомобиль Nissan Note на улице Ленина в г. Мирный. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения по внешним ничего. В результате пожара огнем повреждена приборная панель в салоне автомобиля на пл. 1 кв.м. Причина короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо, ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!