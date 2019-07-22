В Якутии произошло 11 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 июля 2019 г. в 01.05. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Ивана Кульбертинова г. Якутска. К моменту прибытия пожарных, через шесть минут, из-под кровли гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри гаража на площади 20 кв.м. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Ущерб устанавливается.

21 июля 2019 г. в 06.42. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в бесхозном строении в с. Якокит Алданского района. Через двадцать минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия строение горело открытым огнем. В результате пожара строение повреждено на общей площади 150 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

21 июля 2019 г. в 10.49. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы в местности «Топпоьой тиэрбэьэ» с. Дябыла Чурапчинского района на площади 60 кв.м. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова. Причина, виновник устанавливаются.

21 июля 2019 г. в 13.18. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в металлической емкости на ул. Комсомольская ГО «Жатай». Через семь минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия в емкость горели остатки ГСМ на площади 4 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

21 июля 2019 г. в 13.25. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в общественном туалете на ул. Южная г. Покровск, Хангаласского района. Через шесть минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия туалет горел открытым огнем. В результате пожара повреждены стены на площади 2 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

21 июля 2019 г. в 14.12. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном амбаре на ул. Заречная с. Синск, Хангаласского района. Через три минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия амбар горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден амбар по всей площади, общая площадь пожара составила 25 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

21 июля 2019 г. в 15.12. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже с автомобилем на ул. Гагарина в г. Якутск. Через четыре минуты пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия частный гараж горел открытым огнем. В результате пожара огнем повреждены гараж с автомобилем ВАЗ-2121 по всей площади – 30 кв.м., личные вещи внутри контейнера на площади 1 кв.м., одна ЛЭП на площади 2 пог.м., общая площадь пожара составила 31 кв.м. и 2 пог.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются.

21 июля 2019 г. на 22.25. в пожарно-спасательную службу поступило 3 сообщения о возгорании мусора на ул. Хабарова и на ул. Ярославского в г. Якутск – на площади 9 кв.м., на ул. Береговая в микрорайоне Спутник г. Ленск – на площади 60 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновники устанавливаются.

21 июля 2019 г. в 22.37. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном автомобиле на ул. Дачная в с. Тулагино г. Якутск. Через десять минут пожарные прибыли к месту вызова, к моменту их прибытия по внешним признакам ничего не обнаружено. В результате пожара огнем поврежден моторный отсек на площади 0,1 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке, ущерб устанавливаются. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарных.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!