В Якутии произошло 10 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 июля 2020 г. в пожарно-спасательную службу поступило 4 сообщения о горении мусора: 3 выезда в мкрн. Марха и на Городском полигоне по Вилюйскому тракту 9 км. ГО «г.Якутск». В результате пожара произошло горение мусора на общей площади 303,5 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

12 июля 2020 г. в 07.13 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит бесхозный склад на улице Гагарина в п.Сангар Кобяйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горели бесхозные склады и сарай. В результате пожара сгорели бесхозные склады и сарай на общей площади 89 кв.м. Причина, предположительно, неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

12 июля 2020 г. в 10.45 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на улице Скрыпника в г.Вилюйск Вилюйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения шел густой дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв.м. Спасены близстоящие хозяйственные постройки. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

12 июля 2020 г. в 15.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Портовское кольцо в г.Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел гараж. В результате пожара огнем поврежден гараж изнутри по всей площади на 48 кв.м, также кровля частной бани и бесхозного строения. Общая площадь горения 85 кв.м. Спасена частная баня. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

12 июля 2020 г. в 15.20 в добровольно-пожарную команду поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Захарова в с.Багадя Кобяйского района. К моменту прибытия добровольно-пожарной команды открытым огнем горела веранда жилого дома. В результате пожара огнем повреждена веранда на площади 21 кв.м. Спасен жилой дом. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

12 июля 2020 г. в 18.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в административном здании Западных электрических сетей филиала Верхневилюйского РЭС на улице Спиридонова в с.Верхневилюйск Верхневилюйского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения шел дым изнутри. В результате пожара огнем повреждены два кабинета внутри здания на площади 44 кв.м. Спасено административное здание. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

12 июля 2020 г. в 20.32 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в частной бане на улице Гаражная в п.Витим Ленского района. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения пожар был ликвидирован. В результате пожара огнем повреждена крыша бани на площади 2 кв.м. Причина, предположительно, несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!