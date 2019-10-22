В Якутии произошло 10 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

21 октября 2019 г. в 00.34. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Тарасова с. Бердигестях Горного района. К моменту прибытия пожарных, из веранды шел густой дым. В результате пожара огнем повреждена веранда на площади 8 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем, виновный и ущерб устанавливаются.

21 октября 2019 г. в 03.04. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. К. Цеткин г. Якутска. К моменту прибытия пожарных — через три минуты, из квартиры шел дым. В результате пожара огнем повреждено потолочное перекрытие, стена и домашнее имущество в квартире на площади 20 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки, неосторожное обращение с огнем, ущерб устанавливается. Огнеборцами спасен дом.

21 октября 2019 г. в 03.56. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на ул. Зои Космодемьянской г. Томмот Алданского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горела баня по всей площади, общая площадь пожара 8 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

21 октября 2019 г. в 04.42. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Кооперативная г. Алдан. К моменту прибытия пожарных подразделений, горело строение по всей площади. В результате пожара огнем поврежден дом по всей площади и баня по всей площади. Общая площадь 80 кв.м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются. Огнеборцами спасено 8 человек, рядом стоящий дом.

21 октября 2019 г. в 07.55. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на ул. Строителей с. Чурапча Чурапчинского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горел гараж по всей площади. В результате пожара повреждены гараж по всей площади и обрешетка крыши дома на площади 8 кв.м., общая площадь пожара 50 кв.м. Огнеборцами спасен дом. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновник и ущерб устанавливаются.

21 октября 2019 г. в 12.40. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Кульбертиновад г. Олекминск Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, горел утеплитель (опилки) под полом в 1 подъезде на площади 3 кв.м. Предположительно причиной возникновения пожара явилось нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ, виновник и ущерб устанавливаются.

21 октября 2019 г. в 16.18. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Чурапчинская г. Нерюнгри. К моменту прибытия первого пожарного подразделения, из окна шел дым. В результате пожара огнем поврежден диван, личные вещи и обшивка окна на площади 5 кв.м. Предположительная причина – короткое замыкание удлинителя. Виновник и ущерб устанавливаются.

21 октября 2019 г. в 18.32. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на ул. Молодежная с. Павловск Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия пожарных подразделений, было сильное задымление в квартире. В результате пожара огнем поврежден потолок, пол, стена, мебель и личные вещи на площади 5 кв.м. Пожарными спасен жилой дом, эвакуировано 2 человека. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки. Виновник и ущерб устанавливаются.

21 октября 2019 г. в 20.37. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане на 10 участке 5 линии г. Мирный. К моменту прибытия пожарного подразделения, из бани шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена на площади 2 кв.м., пол на площади 4 кв.м. и потолок на пллощади 1 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновный и ущерб устанавливаются. Пожарные спасли баню, рядом стоящий гараж и надворные постойки.

21 октября 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании мусора на ул. Лермонтова и на ул. Дзержинского г. Якутска, общая площадь возгорания 1,5 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем, виновник и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!