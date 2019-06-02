В Якутии произошло 10 пожаров

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

01 июня 2019 г. в 07.05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня в районе дач 2-я линия в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела баня открытым огнем. В результате пожара огнем повреждена баня по всей площади 30 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электропроводки. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 07.20 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит строительный балок в г. Нюрба Нюрбинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждены стены на площади 11 кв.м. Причина неосторожность при курении. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 12.40 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 2-хэтажное бесхозное строение на улице Ветеранская в г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 36 кв.м. Пожарными спасен рядом стоящий частный дом. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 12.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит сарай на улице Ленина в п. Витим Ленского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел сарай. В результате пожара огнем поврежден сарай по всей площади 6 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 15.34 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трава на улице Мацкепладзе в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела трава. В результате пожара сгорела трава на площади 6 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 15.41 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит квартира в 3-хэтажном жилом доме на улице Чернышевского в с. Намцы Намского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения с балкона шел густой дым. В результате пожара огнем повреждено: балкон, дом, имущество на площади 3 кв.м. Причина неосторожность при курении. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 16.00 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице 50 лет Октября в п. Заречный Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади 25 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 16.48 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор на улице Охлопкова в п. Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел строительный мусор на площади 16 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 17.30 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Гагарина в п. Усть-Нера Оймяконского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади 12 кв.м. Причина неосторожность при курении. Виновный и ущерб устанавливаются.

01 июня 2019 г. в 19.07 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит мусор в жилом доме на улице 50 лет Октября в г. Мирный Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор. В результате пожара сгорел мусор в мусоросборнике на площади 4 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!