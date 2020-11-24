В Якутии произошли крупные пожары

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

23 ноября 2020 г. в 00.50 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частной бане и частном гараже под одной кровлей с автомобилем «Ниссан-Рнесса» на ул. Черепанова в п. Беченча Ленского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, строение горело открытым огнем. В результате пожара строения и автомобиль повреждены огнем по всей площади, которая составила 35 кв.м. Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 1 единица техники и 6 человек добровольной пожарной команды.

23 ноября 2020 г. в 02.10 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2х этажном многоквартирном доме в с. Бердигестях Горного района. На момент прибытия пожарного подразделения, через пять минут, горело две квартиры. В результате пожара дом поврежден огнем по всей площади. Общая площадь пожара составила 360 кв.м. На месте пожара обнаружены фрагменты тела. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

23 ноября 2020 г. в 04.56 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в наркологическом отделении Нюрбинской центральной районной больницы на ул. Водников в г. Нюрба Нюрбинского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, было задымление в хозяйственном помещении. Эвакуировано 6 человек. В результате пожара огнем повреждена стена и холодильник на площади 3 кв.м. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 2 единицы техники и 5 человек личного состава.

23 ноября 2020 г. в 09.07 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кооперативных гаражах ГЭК «Радуга» в г. Нерюнгри. На момент прибытия пожарного подразделения, произошло обрушение конструкций двух гаражей, в которых находились транспортные средства. В результате пожара огнем поврежден автомобиль и домашнее имущество на общей площади 6 кв.м. Под завалами обнаружено тело мужчины 1977 г.р. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 5 единиц техники и 17 человек личного состава.

23 ноября 2020 г. в 20.36 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме в с. Верхневилюйск Верхневилюйского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через четыре минуты, из дома шел густой дым. В результате пожара огнем повреждены стены дома на площади 24 кв.м. Огнеборцами спасены дом и три рядом стоящих строения. Причина пожара, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава.

23 ноября 2020 г. в 22.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в кооперативном гараже на трассе Чернышевская в г. Мирный. На момент прибытия пожарного подразделения, через семь минут, из гаража шел дым. В результате пожара огнем повреждена стена внутри гаража на площади 2 кв.м. Гараж спасен. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновник и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекалось 1 единица техники и 6 человек личного состава.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!