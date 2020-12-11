В Якутии произошли крупные пожары

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия) за сутки:

10 декабря 2020 г. в 13.08 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в 9-ти этажном жилом доме на ул. Бочкарева в п. Беркакит Нерюнгринского района. В результате пожара произошло горение мусора на лестничной клетке на площади 0,5 кв.м. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарного подразделения. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 декабря 2020 г. в 14.31 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании кафе на ул. Тарабукина в г. Алдан. На момент прибытия пожарного подразделения, через три минуты, горела кровля строения. В результате пожара огнем повреждена кровля по всей площади 200 кв.м. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 декабря 2020 г. в 16.29 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о горении мусора на улице Пояркова в г. Якутск. В результате пожара сгорел мусор в мусорном баке на площади 0,5 кв.м. Причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 декабря 2020 г. в 19.38 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Тураннаах в с. Мегино-Алдан Томпонского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела кровля. В результате пожара огнем повреждена кровля гаража по всей площади 200 кв.м. Спасен гараж, пристрой и 3 единицы техники. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

10 декабря 2020 г. в 20.05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном гараже на улице Дачная в г. Якутск. На момент прибытия пожарного подразделения горел гараж. В результате пожара огнем повреждено: потолочное перекрытие и кровля на площади 5 кв.м., пол на площади 4 кв.м., капот автомобиля на площади 1 кв.м. Общая площадь пожара 10 кв.м. Спасен гараж и автомобиль. Причина пожара – короткое замыкание электропечи, виновное лицо – хозяин, ущерб устанавливается.

10 декабря 2020 г. в 20.28 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Жатайская в мкр. Марха г. Якутска. В результате пожара огнем повреждена стена внутри котельной на площади 0,5 кв.м. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

10 декабря 2020 г. в 21.20 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Дежнева в п. Чокурдах Аллайховского района. На момент прибытия пожарного подразделения, через 1 минуту, из окон дома шел дым. В результате пожара огнем повреждены стены, потолочное перекрытие внутри дома на общей площади 20 кв.м. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

10 декабря 2020 г. в 21.57 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-х квартирном жилом доме на улице Зеленая в г. Покровск Хангаласского района. На момент прибытия пожарного подразделения горела квартира № 2. В результате пожара квартира повреждена на общей площади 40 кв.м. Спасена квартира № 1. Причина пожара, виновное лицо, ущерб устанавливаются.

10 декабря 2020 г. в 22.24 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Файрушина в с. Сунтар Сунтарского района. На момент прибытия пожарного подразделения с кровли был виден дым. В результате пожара квартира повреждена кровля дома на площади 1 кв.м. Спасен дом, гараж и автомобиль. Причина пожара – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, виновное лицо — хозяин, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!