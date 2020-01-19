В Якутии произошла трагедия на дороге

18.01.2020 г. в период времени с 19:10 до 19:40 на 54 км +237 м. региональной автомобильной дороги «НАМ» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась. .Лиц, обладающих какой-либо информацией, просим сообщить по номерам телефонов:102, 47-35-69, 841162- 41-202, 841162-41-771, 89999490123.

Источник: Управление ГИБДД МВД по РС(Я)

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