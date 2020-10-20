В Якутии произошла страшная авария

В Нюрбинском районе мужчина получил серьёзные травмы головы в результате съезда автомобиля с проезжей части.

Причиной аварии стало несоблюдение водителем безопасного скоростного режима на скользкой дороге.

19 октября около 13:00 в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение о том, что в центральную районную больницу госпитализирован 69-летний мужчина с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки информации было установлено, что пострадавший получил открытую черепно — мозговую травму и сотрясение головного мозга, будучи пассажиром автомобиля «УАЗ 390945».

Около 12 часов дня он со своим родственником, который находился за рулём транспорта, следовал из г. Нюрба в сторону с. Кюндядя. По пути следования водитель не выдержал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, вследствие чего автомашина съехала с дорожного полотна.

Пострадавший был доставлен в медучреждение попутным транспортом.

Освидетельствование показало, что автомобилист был трезв.

Местом ДТП является 802 км. ФАД «Вилюй», состояние проезжей части- заснеженное.

Неблагоприятные погодные и дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий в 30% случаев, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

На скользкой и заснеженной дороге водителям необходимо двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию, избегать резких манёвров.

Не спешите, чтобы можно было вовремя принять меры по недопущению ДТП! Если отправляетесь в дальнюю дорогу, проверьте, техническое состояние автомобиля, при возможности необходимо отказаться от поездки или перенести её.