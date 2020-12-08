08.12.2020
16:45
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Происшествия

В Якутии произошла кража на миллион

Отделом МВД России по Мирнинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная в особо крупном размере» в отношении 35-летнего жителя г. Удачный.

В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый похитил 650 000 рублей и золотую цепь с подвеской в виде креста стоимостью 370 000 рублей из сейфа своего знакомого. Мужчина был вхож в дом и знал, где хранились ключи от сейфа.    

Похищенными денежными средствами он распорядился по собственному усмотрению, а ювелирные изделия сдал в ломбард, выручив за них 20 000 рублей.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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