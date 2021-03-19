В Якутии произошел взрыв на газоправочной станции

В п. Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района произошел взрыв на территории газозаправочной станции, сообщает минэкологии Якутии. Открытого горения не произошло, объект локализован, пострадавших нет. На месте работают специализированные службы.

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