19.03.2021
20:57
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Происшествия

В Якутии произошел взрыв на газоправочной станции

В п. Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района произошел взрыв на территории газозаправочной станции, сообщает минэкологии Якутии. Открытого горения не произошло, объект локализован, пострадавших нет. На месте работают специализированные службы.

Фото: https://www.instagram.com/p/CMmLIrGMPKw/
Источник: https://www.instagram.com/p/CMmLIrGMPKw/
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