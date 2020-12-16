Коронавирус
В Якутии отмечен резкий рост смертности
Недавно Росстат опубликовал данные по за январь-октябрь 2020 года из которых следует, что в Якутии произошел резкий скачок смертности.
На протяжении последних нескольких лет коэффициент смертности в Якутии снижался.
Вот так выглядят статистические данные за январь-октябрь (число умерших):
2020 год – 6968;
2019 год – 6427;
2018 год – 6469;
2017 год – 6536;
2016 год – 6691;
2015 год – 6905.
По данным официальной статистики, количество умерших в Якутии в январе-октябре 2020 года составило 6968 человек. То есть, в первые 10 месяцев 2020 года скончалось на 541 человек больше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом году.
Согласно данным Минздрава Якутии, по состоянию на 31 октября 2020 году количество скончавшихся от коронавируса составило 134 человека.
Полная статистика за 2020 год будет опубликована Росстатом в феврале 2021 года.
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