В Якутии отмечен резкий рост смертности

Недавно Росстат опубликовал данные по за январь-октябрь 2020 года из которых следует, что в Якутии произошел резкий скачок смертности.

На протяжении последних нескольких лет коэффициент смертности в Якутии снижался.

Вот так выглядят статистические данные за январь-октябрь (число умерших):

2020 год – 6968;

2019 год – 6427;

2018 год – 6469;

2017 год – 6536;

2016 год – 6691;

2015 год – 6905.

По данным официальной статистики, количество умерших в Якутии в январе-октябре 2020 года составило 6968 человек. То есть, в первые 10 месяцев 2020 года скончалось на 541 человек больше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом году.

Согласно данным Минздрава Якутии, по состоянию на 31 октября 2020 году количество скончавшихся от коронавируса составило 134 человека.

Полная статистика за 2020 год будет опубликована Росстатом в феврале 2021 года.