В Якутии произошел обрыв линии

Энергетики Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» оперативно восстановили электроснабжение г. Нюрба, нарушенное сторонним автотранспортом.

23 сентября 2021 года в 12.11 диспетчеру Нюрбинского РЭС поступила информация об отключении линии 6 кВ «Медгородок» и обрыве провода самосвалом.

В результате без электричества оказались 500 человек.

В ходе осмотра оперативно-выездная бригада энергетиков обнаружила обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ с комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «Райисполком» (сгорели предохранители на стороне 6 кВ).

В 13.06 после замены предохранителей включена в работу ВЛ 6 кВ «Медгородок». В 15. 28, после полного устранения повреждения, запитаны все потребители, ограничений нет.

Информация о случившемся передана в полицию.

Энергетики в очередной раз призывают водителей автотранспорта и спецтехники быть предельно внимательными при управлении автотранспортным средством и напоминают, что любые противоправные действия, осуществляемые на территории охранной зоны, влекут за собой не только административную, но и уголовную ответственность.