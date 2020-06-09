09.06.2020
14:27
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Экология
В Якутии произошел массовый мор рыбы
Накануне в мессенджере WhatsApp распространилась информация о том, что в Абыйском улусе местные жители обнаружили мертвых рыб.
Как выяснили в минэкологии Якутии, мор произошел на озере Чад вблизи населенного пункта Сутороха.
Этой зимой озеро слишком сильно промерзло, в результате чего от нехватки кислорода погибли рыбы. Абыйская инспекция государственного экологического надзора проведет рейдовую проверку с отбором проб воды и рыбы.
Отметим, что на данной территории промышленные объекты отсутствуют. В связи с этим, мор связывают с природным явлением.
Источник: Пресс-служба минэкологии РС(Я)
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