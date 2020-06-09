В Якутии произошел массовый мор рыбы

Накануне в мессенджере WhatsApp распространилась информация о том, что в Абыйском улусе местные жители обнаружили мертвых рыб.

Как выяснили в минэкологии Якутии, мор произошел на озере Чад вблизи населенного пункта Сутороха.

Этой зимой озеро слишком сильно промерзло, в результате чего от нехватки кислорода погибли рыбы. Абыйская инспекция государственного экологического надзора проведет рейдовую проверку с отбором проб воды и рыбы.

Отметим, что на данной территории промышленные объекты отсутствуют. В связи с этим, мор связывают с природным явлением.