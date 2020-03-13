В Якутии произошел крупный пожар на горнорудном комплексе

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

12 марта 2020 г. в 11.14 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в гаражном боксе на горнорудном комплексе в Алданском районе. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через три минуты, гаражный бокс горел по всей площади. В результате пожара строение повреждена по всей площади — 300 кв.м. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

12 марта 2020 г. в 20.11 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Петровского в Якутске. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, по внешним признакам ничего не было видно. Произошло возгорание мусора в тех. этаже на площади 5 кв.м. Спасен жилой дом. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!