В Якутии произошел крупный пожар в магазине

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

18 марта 2019 г. в 08.12 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный магазин на улице Курастырова в с.Эмиссы Амгинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление в магазине. В результате пожара огнем повреждены стены и пол на площади 15 кв.м. Пожарными спасен магазин. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

18 марта 2019 г. в 08.56 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 9-ти этажном жилом доме на улице Тихонова в г. Мирном. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в мусоросборнике. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусоросборнике на площади 1 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

18 марта 2019 г. в 11.05 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на улице Мусы Джалиля в п. Беркакит Нерюнгринского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горел мусор в мусоросборнике. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусоросборной камере 4-го подъезда на площади 1 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

18 марта 2019 г. в 12.32 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный гараж на улице Елат в с. Хатастыр Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 2 минуты был виден дым из гаража. В результате пожара огнем повреждена крыша и пол на площади 30 кв.м. Пожарными спасен гараж. Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

18 марта 2019 г. в 20.05 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит 4-х этажный жилой дом на улице Школьная в п. Беркакит Нерюнгринского района . К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горел мусор в мусоросборной. В результате пожара огнем поврежден мусор в мусоросборной камере 4-го подъезда на площади 3 кв.м Причина, виновный и ущерб устанавливаются.

18 марта 2019 г. в 21.34 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в 4-х этажном жилом доме на улице Победы в г. Ленск. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через четыре минуты было сильное задымление в квартирах 2-го и 3-го этажа. В результате пожара огнем повреждено пластиковое ведро с мусором на площади 0,2 кв.м. Причина предположительно — несоблюдение правил пожарной безопасности при курении, виновный и ущерб устанавливаются.