26.12.2019
11:26
50
Экономика
В Якутии проиндексируют социальные выплаты
Коэффициент индексации и размеры отдельных видов социальных выплат на 2020 год утвердили в республике 25 декабря, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Минтруда региона.
«На данные цели выделят 136 миллионов рублей из республиканского бюджета. Индексация коснется более 200 тысяч получателей соцподдержки», — заявила министр труда и соцразвития региона Елена ВОЛКОВА.
Она добавила, что согласно прогнозным показателям, в наступающем году индекс потребительских цен составит 103%, поэтому новый коэффициент индексации будет равен 1,03, в соответствии с чем изменятся и размеры выплат.
Фото: из архива SakhaLife.ru.
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