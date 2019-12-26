В Якутии проиндексируют социальные выплаты

Коэффициент индексации и размеры отдельных видов социальных выплат на 2020 год утвердили в республике 25 декабря, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на Минтруда региона.

«На данные цели выделят 136 миллионов рублей из республиканского бюджета. Индексация коснется более 200 тысяч получателей соцподдержки», — заявила министр труда и соцразвития региона Елена ВОЛКОВА.

Она добавила, что согласно прогнозным показателям, в наступающем году индекс потребительских цен составит 103%, поэтому новый коэффициент индексации будет равен 1,03, в соответствии с чем изменятся и размеры выплат.