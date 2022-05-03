03.05.2022
16:26
98
Экология
В Якутии проходят профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров
Сотрудники министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) совместно с Управлением надзорной деятельности министерства чрезвычайных ситуацией России по РС (Я) и Министерством внутренних дел по РС (Я) в соответствии с утвержденными планами-графиками совместных патрульно-рейдовых мероприятий с 1 мая начали проводить патрулирования по пресечению и профилактике предупреждения нарушений правил пожарной безопасности в лесах в местах массового отдыха населения.
Уже проведено 25 патрулирований, 159 инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах. Распространены листовки о соблюдении мер пожарной безопасности.
Фото: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3312145
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
#АГиП РС(Я)#В Якутии проходят профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров#Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)#республика саха (якутия)#Якутия
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
03.05.2022
97
03.05.2022
160
03.05.2022
996
03.05.2022
229
03.05.2022
273
03.05.2022
565
03.05.2022
327
03.05.2022
234
03.05.2022
657
03.05.2022
734
03.05.2022
660
03.05.2022
274
03.05.2022
352
03.05.2022
544
03.05.2022
1243
02.05.2022
1576
02.05.2022
704
02.05.2022
1160
02.05.2022
2952
02.05.2022
1591
02.05.2022
806
02.05.2022
320
02.05.2022
1281
02.05.2022
584
02.05.2022
578
02.05.2022
460
02.05.2022
644
02.05.2022
1624
02.05.2022
1333
02.05.2022
3141
02.05.2022
856
02.05.2022
738
02.05.2022
2063
02.05.2022
2155
02.05.2022
641
02.05.2022
2018
01.05.2022
382
01.05.2022
638
01.05.2022
3797
01.05.2022
597
01.05.2022
489
ТОП НОВОСТИ
28.04.2022
9463
30.04.2022
7718
27.04.2022
5832
02.05.2022
5339
27.04.2022
4768
29.04.2022
4571
02.05.2022
4482
27.04.2022
4383