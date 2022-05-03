В Якутии проходят профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров

Сотрудники министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) совместно с Управлением надзорной деятельности министерства чрезвычайных ситуацией России по РС (Я) и Министерством внутренних дел по РС (Я) в соответствии с утвержденными планами-графиками совместных патрульно-рейдовых мероприятий с 1 мая начали проводить патрулирования по пресечению и профилактике предупреждения нарушений правил пожарной безопасности в лесах в местах массового отдыха населения.

Уже проведено 25 патрулирований, 159 инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах. Распространены листовки о соблюдении мер пожарной безопасности.

