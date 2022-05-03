03.05.2022
16:26
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Экология

В Якутии проходят профилактические мероприятия по предупреждению лесных пожаров

Сотрудники министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) совместно с Управлением надзорной деятельности министерства чрезвычайных ситуацией России по РС (Я) и Министерством внутренних дел по РС (Я) в соответствии с утвержденными планами-графиками совместных патрульно-рейдовых мероприятий с 1 мая начали проводить патрулирования по пресечению и профилактике предупреждения нарушений правил пожарной безопасности в лесах в местах массового отдыха населения.

Уже проведено 25 патрулирований, 159 инструктажей о мерах пожарной безопасности в лесах. Распространены листовки о соблюдении мер пожарной безопасности.
 

Фото: https://www.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3312145
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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