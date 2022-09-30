В Якутии проходят контролируемые выжигания сухой травы

В эти прохладные осенние дни Минэкологии Якутии проводит профилактические выжигания сухой травы по республике. Всего этой осенью планируется выжечь 6,6 тыс га.

Выжигание травы проводят сотрудники филиалов ГАУ “Якутлесресурс”. Весь процесс от начала до конца контролируется сотрудниками, которые летом работают на лесных пожарах.

Вчера, 29 сентября, состоялось профилактическое выжигание сухой травы в Хангаласском лесничестве. Выжигали 300 га по плану в урочище “Бааһыннаах”. Сотрудники “Якутлесресурса” выжигают траву в двух местах по направлению ветра, далее контролируют весь огонь до потушения последней искры. Самовольные сельхозпалы были запрещены в 2015 году. Профилактические выжигания проводятся сотрудниками профильных ведомств только осенью, когда пожар не может распространиться по лесу из-за природно-климатических условий.

“На выжиганиях работают опытные ребята, которые прошли не один пожароопасный сезон. Сегодня на выжигании работает Кельциев Илья, лесной пожарный 3 класса, он прошел 3 пожароопасных сезона, у него имеется опыт проведения встречного огня, для контролирования процесса. Выжигание сухой травы относят к профилактическим противопожарным мероприятиям, так как после выжигания весной здесь вырастет молодая зеленая трава, через которую лесной пожар, если таковой будет, не сможет пройти”, — рассказывает Авксентий Слепцов, руководитель Хангаласского филиала ГАУ “Якутлесресурс”.

До выпадения снега сотрудники “Якутлесресурса” будут выжигать сухую траву в 16 лесничествах: Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Вилюйском, Горном, Индигирском, Намском, Нюбинском, Олекминском, Сангараском, Сунтарском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском, Чурапчинском. Выжигаемая площадь в лесничествах варьируется от 300 до 600 гектаров.