В Якутии проходят Дни монгольского кино
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) проводит
с 26 по 30 ноября 2022 года
Дни монгольского кино,
посвященные 80-летию известного монгольского кинорежиссера Б.Балжинням.
🔅В рамках проведения Дней монгольского кино для гостей и жителей столицы состоится круглый стол, встречи с артисткой театра и кино, заслуженным деятелем искусств Монголии Долгосурэн Дорж. Зрителям представится прекрасная возможность ознакомиться с лучшими произведениями монгольского киноискусства — показ известных полнометражных игровых фильмов кинорежиссера Б.Балжинням:
🎞️ Фильм «Кочуем к вам», мелодрама, 1984 г., награжден номинацией «Лучший фильм 1984 года». Фильм показывает семейные ценности, древние традиции степных кочевников.
26 ноября 16.00ч.
🎞️Фильм «Пять пальцев одной руки», мелодрама, 1982 г., фильм номинирован на Гран-При и удостоен в Московском Международном кинофестивале в 1983 году специального приза, был номинирован на главный приз «Лучший прокатный фильм года». Фильм сделан на основе сюжета спектакля известного писателя Ч. Лодойдамба.
27 ноября 17.00ч.
29 ноября 16.30ч.
🎞️Фильм «Тень», драма, 1986 г., награжден номинацией «Лучшая режиссерская работа». Фильм показывает, как тень войны меняет ребенка, его взгляды на жизнь.
28 ноября 12.30ч.
30 ноября 17.00ч.
💡Вход свободный!
Справки по телефонам: 89644276774, 89141044627, 89142943005
+7 (999) 174-67-82
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