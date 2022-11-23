В Якутии проходят Дни монгольского кино

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского при поддержке министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) проводит

с 26 по 30 ноября 2022 года

Дни монгольского кино,

посвященные 80-летию известного монгольского кинорежиссера Б.Балжинням.

🔅В рамках проведения Дней монгольского кино для гостей и жителей столицы состоится круглый стол, встречи с артисткой театра и кино, заслуженным деятелем искусств Монголии Долгосурэн Дорж. Зрителям представится прекрасная возможность ознакомиться с лучшими произведениями монгольского киноискусства — показ известных полнометражных игровых фильмов кинорежиссера Б.Балжинням:

🎞️ Фильм «Кочуем к вам», мелодрама, 1984 г., награжден номинацией «Лучший фильм 1984 года». Фильм показывает семейные ценности, древние традиции степных кочевников.

26 ноября 16.00ч.

🎞️Фильм «Пять пальцев одной руки», мелодрама, 1982 г., фильм номинирован на Гран-При и удостоен в Московском Международном кинофестивале в 1983 году специального приза, был номинирован на главный приз «Лучший прокатный фильм года». Фильм сделан на основе сюжета спектакля известного писателя Ч. Лодойдамба.

27 ноября 17.00ч.

29 ноября 16.30ч.

🎞️Фильм «Тень», драма, 1986 г., награжден номинацией «Лучшая режиссерская работа». Фильм показывает, как тень войны меняет ребенка, его взгляды на жизнь.

28 ноября 12.30ч.

30 ноября 17.00ч.

💡Вход свободный!

Справки по телефонам: 89644276774, 89141044627, 89142943005