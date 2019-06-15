В Якутии проходит выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике 

14 июня в городе Якутске начала работу выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания РФ о «Законодательных аспектах реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации». В пленарном заседании приняли участие председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, члены Совета Федерации, республиканского правительства и парламента.

В своем выступлении Айсен Николаев отметил, что проведение в Якутии выездного заседания говорит о большом внимании к республике, к ее роли в достижении национальных целей и стратегических задач арктической повестки страны. «Сегодня Главой государства поставлена задача доведения качества жизни на огромных арктических территориях до среднероссийского уровня. Это сложнейшая задача. Для ее решения необходимы неординарные меры, направленные на перемены во всех сферах жизнедеятельности. Экономическое развитие должно способствовать преодолению разрывов в социальной сфере, качественному улучшению условий жизни и труда людей. Ключевым критерием успешного развития Арктики должно стать сохранение традиционного уклада жизни коренных народов и защита уязвимой северной экологии», — подчеркнул Айсен Николаев.

Было отмечено, что республика настроена переломить ситуацию и качественно изменить жизнь в арктических районах, активно участвуя в формировании и реализации стратегий, федеральных программ и проектов по развитию российской Арктики. «Мы поддерживаем законодательные инициативы Минвостокразвития России в части новых мер государственной поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности в Арктической зоне. Уверен, что предлагаемые преференции станут действенным стимулом к развитию производства, созданию новых рабочих мест», — отметил Айсен Николаев.

Сенатор Олег Мельниченко в своем выступлении отметил, что для решения ключевых проблем арктических регионов необходимо совершенствование законодательства, направленного на социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ. «Внимание к Арктике в мире огромно, и оно продолжает расти, поэтому в Стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года необходимы четкие ориентиры государственной политики развития арктических территорий страны. Совет Федерации готов поддерживать арктические проекты и подключиться к разработке законодательства и мер господдержки, направленных на развитие северных территорий», — отметил он.

В ходе выездного заседания участники внесли ряд предложений и инициатив для включения в Стратегию развития Арктической зоны РФ, которая определит главные цели и задачи государственной политики на предстоящие 15 лет.

По итогам выездного заседания в Якутии будут приняты рекомендации для рассмотрения на осенней сессии Совета Федерации, а затем направлены Правительству РФ и федеральным органам госвласти.