В Якутии проходит педагогическая декада

В Якутии началась педагогическая декада, приуроченная ко Всероссийскому дню работников дошкольного образования, Дню среднего профессионального образования и Дню учителя. На открытии декады чествовали работников дошкольного образования, сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

Основным мероприятием декады станет XIV съезд учителей и педагогической общественности «Открытое образование – пространство возможностей».

Напомним, Глава Якутии Айсен Николаев в декабре 2021 года поддержал инициативу педагогической общественности о проведении съезда и поручил до съезда провести широкое обсуждение актуальных вопросов для выработки траектории развития образования в новом качестве.

На съезде 500 делегатов и участников с 4 по 7 октября рассмотрят стратегию развития системы образования до 2030 года. Одной из главных тем станет создание глобальной экосистемы непрерывного образования.

Как отметила министр образования и науки Ирина Любимова на открытии педагогической декады, сегодня меняются ролевые модели педагогов, образование выходит за стены школ и университетов, стимулируя развитие образовательных экосистем, ценность образования растет как для развития регионов и стран, так и для каждого человека.

В рамках съезда будут организованы переговорные, дискуссионные и презентационные площадки, круглые столы, семинары, интерактивные акции, выставки образовательных технологий и многое другое. Также якутские педагоги смогут посетить уникальные лекции от ведущих ученых России в области образования.

XIV съезд учителей и педагогической общественности проводится в юбилейный год – в год 100-летия Якутской АССР, 100-летия образования Народного комиссариата просвещения ЯАССР и 105-летия народного учителя СССР Михаила Андреевича Алексеева.

Предшествующий XIII съезд учителей и педагогической общественности состоялся в 2015 году.