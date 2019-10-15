В Якутии проходит операция «Отопление»

В Якутии проходит сезонная профилактическая операция «Отопление». Сотрудники МЧС России проводят комплекс надзорных и профилактических мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в период действия отопительного сезона.

На сегодняшний день организовано более 380 профилактических обследований котельных и мест хранения топлива, проведено около 400 противопожарных инструктажей с руководством и персоналом объектов. В районах республики ежедневно проводятся сельские сходы и профилактические рейды по правилам эксплуатации печей и других отопительных приборов.

«Профилактике пожаров в Якутии уделяется пристальное внимание. Проводятся рейды и сходы не только в жилом секторе, но и в общественных местах, в ходе которых среди населения распространяются памятки и листовки», – отметила заместитель начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) подполковник вн. сл. Яна Лапеко.

Добавим, что особое внимание уделяется местам проживания социально незащищенной категории граждан: инвалиды, одиноко проживающие пожилые люди, многодетные семьи. Профилактическая операция «Отопление» продлится до конца ноября.