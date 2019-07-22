В Якутии проходит операция «Путина»

На водных артериях Якутии продолжается оперативно-профилактическая операция «Путина — 2019». Задачей транспортной полиции является пресечение и предупреждение попыток браконьерского промысла и незаконного оборота водных биоресурсов.

В объединённые рейды выходят сотрудники транспортной полиции и Ленского территориального управления Росрыболовства. Налажена совместная работа по взаимодействию между двумя ведомствами, позволяющая принимать быстрые и правильные решение по каждому выявленному правонарушению.

«С начала навигационного периода 2019 года полицейскими Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте возбуждено шесть уголовных дел, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов с общим ущербом свыше одного миллиона рублей, пять из которых, выявлены при проведении совместных мероприятий с сотрудниками Ленского территориального Управления Росрыболовства. Таким образом, получается, что практика совместной работы себя оправдывает», — отметил врио начальника отдела уголовного розыска Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте капитан полиции Андрей ХОЛОДКОВ.

«Ленское территориальное управление Росрыболовства и транспортные полицейскими Республики Саха (Якутия) проводят объединённые рейды с охватом территорий рек: Лена, Колыма, Индигирка, Алдан, Вилюй.

По российскому законодательству, рыбачить можно бесплатно и свободно, если граждане занимаются этим на водных объектах, где не установлен специальный режим использования. За незаконный вылов рыбы постановлением правительства установлены штрафы. Например, за незаконно пойманный один экземпляр водных биоресурсов: сибирский осётр придётся выложить – 160,4 тысяч рублей, за нельму – 10,8 тысяч рублей, таймень – 10,8 тысяч рублей, стерлядь – 4,5 тысячи. Незаконно добытая икра осетровых обойдется в 55 тысяч рублей», — рассказал начальник отдела рыбоохраны Ленского территориального управления Росрыболовства Сергей ЕГОРОВ.

В настоящее время, Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте продолжает на территории Республики Саха (Якутия) совместные проверочные мероприятия в сфере рыболовства и охраны водных биоресурсов с Ленским территориальным управлением Росрыболовства.