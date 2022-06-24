В Якутии проходит круглый стол комитета Госдумы по развитию ДВ и Арктики

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev: «Совершенствование законодательного обеспечения опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики». Уверен, что сотрудничество с Комитетом Государственной Думы, наше открытое конструктивное обсуждение самых актуальных вопросов, станет основой для совершенствования законодательной базы, расширит учет предложений нашей республики и в конечном итоге позволит улучшить жизнь людей в Арктике и на Дальнем Востоке.

Фото: t.me/aisen_nikolaev Источник: t.me/aisen_nikolaev

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