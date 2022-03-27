В Якутии проходит II молодежный фестиваль «Muus uSTAR»

В Якутске проходит второй молодежный фестиваль «Muus uStar», ставший ключевой площадкой для поддержки творческих, спортивных, цифровых и бизнес начинаний молодежи Дальнего Востока и Республики Саха (Якутия).

На торжественном мероприятии зачитали поздравление президента страны Владимира ПУТИНА.

Приветствую вас на молодежном фестивале «Muus uStar». Отрадно, что ваш проект, стартовавший в прошлом году, успешно состоялся и получил широкую поддержку. И сегодня Якутск вновь гостеприимно встречает талантливую молодежь из разных регионов страны, предоставляет юношам и девушкам отличные возможности для участия в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях, интересных дискуссиях и круглых столах, – говорится в приветствии Владимира Путина.

Жителей и гостей республики на фестивале поздравил глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Я рад, что в Якутии растет патриотичная молодежь, молодежь нового времени, которая любит свою страну и республику. Сегодня нашей стране очень нужна ваша поддержка, и я уверен, что каждый из вас не просто на словах, а на деле является патриотом. Мы верим в вас. Вы замечательные и талантливые. Уверен, что при поддержке наших гостей – звезд спорта, культуры, науки, которые приехали к нам на фестиваль «Muus uSTAR, вы станете еще лучше, достигнете еще высоких успехов и покорите весь мир, — обратился к молодежи Айсен Николаев.

Ведущими фестиваля выступили актриса театра и кино, участница проекта «Comedy Woman» канала ТНТ Мария КРАВЧЕНКО и актер кино и телевидения Михаил БАШКАТОВ.

На главной сцене «Триумфа» состоялось награждение победителей конкурсов, проведенных в рамках фестиваля. В этом году в программу молодежного фестиваля были включены 13 треков: «Литература», «Музыка Якутии», «Киберспорт», «Спорт», «Молодой ученый», «Fashion», «Esg», «Digital & IT», «Молодой бизнес», «Кинематограф и искусство», «Мультипликация и анимация», «Танцевальный квартал», «Журналистика и блогинг».

Во втором молодежном фестивале «Muus uSTAR» приняли участие более 7 тысяч человек. Хедлайнеры мероприятия – российские знаменитости международного уровня, пообщавшись с которыми участники приобрели полезный опыт и знания, а также получили возможность посотрудничать с сильнейшими лидерами отрасли. Так, гостями фестиваля стали именитые российские художественные гимнастки, участницы Олимпийских игр, члены сборной команды России, заслуженные мастера спорта Арина и Дина АВЕРИНЫ, российский актёр, кинорежиссёр, хореограф, член жюри и наставник шоу «Танцы» Егор ДРУЖИНИН, стилист, автор книг «Your style. Гид по стилю и моде» и «Энциклопедия ДНК стилей», основатель школы по стилю «Style with Gala» Гала БОРЗОВА, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте Аделина СОТНИКОВА, директор студии «Союзмультфильм» Борис МАШКОВЦЕВ, генеральный директор АНО «Развитие человеческого капитала» Максим КИСЕЛЕВ и многие другие.

На фестивале состоялось красочное событие для жителей и гостей республики – мэппинг-шоу, и шоу дронов.

Организаторы мероприятия – правительство Республики Саха (Якутия) и Росмолодёжь. Генеральный партнёр фестиваля – компания «Эльгауголь», партнёры – Авиакомпания «Якутия», Транснефть. Информационные партнёры – МУЗ-ТВ, Rutube, ВКонтакте, НВК «Саха».