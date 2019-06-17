В Якутии проходит чемпионат мира по шашкам среди женщин

В столице Якутии проходит 44-й Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин, в котором принимают участие спортсменки из девяти стран мира — России, Польши, Беларуси, Кот-д’Ивуара, Арубы, Китая, Монголии, Нидерландов и Украины.

По словам генерального секретаря Всемирной федерации шашек Юрия Чертока, Якутск неслучайно был выбран для проведения соревнований. Это один из ведущих регионов по игре в шашки. К тому же у республики имеется большой опыт проведения подобных соревнований на самом высоком уровне. В 1994 году здесь принимали чемпионат мира по русским шашкам, а в 1999 и 2007 годах – чемпионаты мира среди женщин. В Якутии любят этот уникальный вид спорта, который развивает интеллект и стратегическое мышление, и показывают свою любовь к нему победами на различных соревнованиях. Республика Саха воспитала 12 гроссмейстеров.

В нынешнем чемпионате принимают участие сразу три спортсменки из Якутии – Матрена Ноговицына, Наталия Шестакова и Ксения Нахова, являющиеся победителями и призерами чемпионатов Европы, мира и России под руководством личного тренера Николая Кычкина.

В рамках национального регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни») к 2024 году доля якутян, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна возрасти до 55%.

Задачей национального проекта, определенного Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», является создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.