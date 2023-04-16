В Якутии проходит акция «Подари книгу»

Ежегодно во всем мире 23 апреля отмечается Всемирный день книги и специально к этому дню будет приурочена республиканская акция «Подари книгу», которая инициирована Советом Сторонником партии «Единая Россия».

«Акция проводится для поддержки библиотечных фондов школ, библиотек, медицинских и социальных учреждений. Все собранные книги в период с 21-24 апреля будут переданы в муниципальные и школьные библиотеки, в детские отделения больниц, детские дома Якутии, также часть собранных книг будет направлена для помощи в восстановлении библиотек г.Кировское (ДНР)», — рассказал председатель Совета Сторонников, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Сбор книг проходит с 12 по 20 апреля включительно, в акции могут принять участие все желающие, для этого необходимо передать новую книгу в пункт приема книг, это может быть художественная литература для детей и взрослых или детская учебная, научная литература.

В городе Якутске пункт сбора находится в клиентском зале Единого окна УГРС по адресу ул. Петра Алексеева, д.64, также пункты откроются на предприятиях – партнерах акции.

Организатором акции является Якутский региональный совет сторонников Партии «Единая Россия».

Кроме того, предприятия и учреждения могут стать партнерами акции, организовав свои пункты сбора книг. По вопросам можно обращаться по номерам: 89644245754, 89246641975 (WhatsApp).