В Якутии проходит акция «Безопасный лед»

В период с 21 по 27 ноября на водных объектах республики проходит первый этап межведомственной акции «Безопасный лед», направленный на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах. Спасатели ГБУ «Служба спасения РС(Я)» совместно с сотрудниками ГИМС, дорожными службами по всей республике проводят профилактические рейды, в ходе которых выявляют несанкционированные выезды автотранспортных средств на лед, на акваториях производится выборочные замеры толщины льда, осуществляется контроль за действующими ледовыми переправами.

В ходе рейдов водителей автотранспортных средств информируют о фактическом состоянии льда на водных объектах, о действующих ледовых переправах и об опасности выезда на лед в несанкционированных местах, раздают специализированные листовки и предупреждают рыбаков о правилах нахождения на льду. Так же спасатели провели разъяснительную беседу на тему «Правила безопасного поведения на водных объектах в зимний период» с учениками Сунтарской гимназии и школы №13 Нерюнгриского района.

– Основной целью акции является недопущение происшествий на водных объектах, выявление нарушений и проведение профилактики в данном направлении.

ГБУ «Служба спасения РС(Я)» напоминает! Во избежание несчастных случаев при движении по ледовым переправам необходимо строго выполнять требования всех информационных знаков. Не допускайте нагрузку, превышающую допустимую грузоподъемность. Во избежание провалов людей и автотранспорта под лед пользуйтесь только оборудованными ледовыми переправами! Также напоминаем родителям о необходимости контроля за детьми! Не оставляйте детей без присмотра взрослых, не отпускайте их на водоемы, объясняйте и рассказывайте об опасности, которую таит в себе лед, что выход на лед может оказаться опасным для жизни.