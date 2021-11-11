В Якутии проходит акция «Алкоголь и дорога не совместимы!»

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пешеходов находящихся в алкогольном опьянении проводится пропагандистское мероприятие, направленное на повышение культуры и ответственности участников дорожного движения.

С 11 по 21 ноября в республике началась акция «Алкоголь и дорога не совместимы!». Акция проводится в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Профилактика правонарушений в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» Министерством по делам молодежи и социальным коммуникациям РС (Я) совместно с Управлением Госавтоинспекции Якутии.

28 октября на YouTube канале «Алкоголь и дорога не совместимы! Проведена лекция с участием ведущих наркологов республики.

Кроме того, на территории городского округа г. Якутск с 03.11.2021 по 13.11.2021 г. в целях пропаганды ведения здорового образа жизни и повышения культуры и ответственности участников дорожного движения организованы пункты работы волонтеров, которые проводят разъяснительные мероприятия с целью повышения информированности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения, в том числе родителей, детей, водителей транспортных средств.

По итогам 10 месяцев т. г. на автомобильных дорогах республики с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествия, при которых погибли 17 человек и 138 получили травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения представляет угрозу не только для самих «любителей пьяной езды», но и ни в чем неповинных людей.

Уважаемые жители и гости республики, Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам не быть равнодушными к безопасности на дорогах, помните, что вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине нетрезвого водителя! Не оставляйте без внимания такие факты и незамедлительно сообщайте в ГИБДД по номерам: 127, 35-22-22 и 47-35-69 либо по телефону 02. Сообщив о нетрезвом водителе, Вы можете спасти чью- то жизнь!