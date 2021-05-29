29.05.2021
10:43
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Политика

В Якутии проголосовало почти 26 тысяч выборщиков

По состоянию на 08:00 29 мая в рейтинговом предварительном голосовании «Единой России» в Якутии проголосовали 25 812 человек — это 58,5% от общего количества зарегистрированных на сайте pg.er.ru выборщиков.

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

1.     г. Якутск

2.     Мегино-Кангаласский район

3.     Мирнинский район

4.     Амгинский район

5.     Чурапчинский район

6.     Хангаласский район

7.     Намский район

8.     Усть-Алданский район

9.     Таттинский район

10.  Вилюйский район

Более пяти миллионов жителей страны приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно  проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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