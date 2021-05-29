В Якутии проголосовало почти 26 тысяч выборщиков
По состоянию на 08:00 29 мая в рейтинговом предварительном голосовании «Единой России» в Якутии проголосовали 25 812 человек — это 58,5% от общего количества зарегистрированных на сайте pg.er.ru выборщиков.
Топ-10 районов по количеству проголосовавших:
1. г. Якутск
2. Мегино-Кангаласский район
3. Мирнинский район
4. Амгинский район
5. Чурапчинский район
6. Хангаласский район
7. Намский район
8. Усть-Алданский район
9. Таттинский район
10. Вилюйский район
Более пяти миллионов жителей страны приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»
Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.
Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.
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