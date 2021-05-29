В Якутии проголосовало почти 26 тысяч выборщиков

По состоянию на 08:00 29 мая в рейтинговом предварительном голосовании «Единой России» в Якутии проголосовали 25 812 человек — это 58,5% от общего количества зарегистрированных на сайте pg.er.ru выборщиков.

Топ-10 районов по количеству проголосовавших:

1. г. Якутск

2. Мегино-Кангаласский район

3. Мирнинский район

4. Амгинский район

5. Чурапчинский район

6. Хангаласский район

7. Намский район

8. Усть-Алданский район

9. Таттинский район

10. Вилюйский район

Более пяти миллионов жителей страны приняли участие в предварительном голосовании «Единой России»

Напомним: 24 мая в 6 утра по якутскому времени стартовало рейтинговое предварительное голосование «Единой России». В Якутии оно проходит в смешанном формате. Поддержать кандидатов можно на сайте PG.ER.RU.

Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтён его голос, 30 мая, когда начнётся подсчёт голосов и блокчейн будет опубликован на сайте PG.ER.RU. Список кандидатов по итогам процедуры утвердит съезд «Единой России», который пройдет 19 июня в Москве.