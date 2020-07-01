В Якутии проголосовало 47,38% избирателей

1 июля в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на 15 часов приняли участие 311 426 избирателей республики или 47,38% от общего числа голосующих. Об этом на брифинге сообщила Екатерина Андреева, член Центральной избирательной комиссии Республики Саха (Якутия).

Она отметила, что в Оленекском, Верхневилюйском, Анабарском и Таатинском улусах уже проголосовало более 80% избирателей. Более 60% проголосовало в Горном, Усть-Алданском, Кобяйском, Среднеколымском, Аллаиховском и Амгинском улусах.

«В целом явка по республике хорошая. Все участки работают с 8 утра до 20 часов. Избиратели, которые не могут подойти проголосовать в свой избирательный участок, должны до 17 часов подать заявку для голосования на дому», — сказала Екатерина Андреева.

Она отметила, что в городе Якутске в 42 избирательных участках установлены КОИБы (комплексы обработки избирательных бюллетеней), на всех 117 участках Якутска и Жатая ведется видеонаблюдение. Также она сообщила, что в республике используется технология изготовления протоколов УИК с использованием QR-кода.

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации продлится до 20 часов. В Якутии голосование с соблюдением всех мер безопасности обеспечивают 8600 членов участковых избирательных комиссий на 820 избирательных участках.