11.07.2021
12:00
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Экология

В Якутии прогнозируют усиление ветра до 70 км/ч

В Республике Саха (Якутия) ожидаются грозы и усиление ветра, сообщила SAKHALIFE. RU пресс-служба RU ФБУ «Авиалесоохрана»

В Республике Саха (Якутия), несмотря на прошедшие дожди (без помощи вызывания осадков), а также на искусственно вызываемые Федеральной Авиалесоохраной осадки при помощи самолета-зондировщика «Циклон»,  по мере возникновения подходящей облачности, ситуация в регионе остается крайне сложной.

11 и 12 июля в центральной и юго-восточной части Якутии ожидаются грозы, что может привести к новым пожарам. В северной и северо-восточной части региона ожидается усиление ветра до 18 м/c (до 70 км/ч).

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: отдел по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»
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