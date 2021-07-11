В Якутии прогнозируют усиление ветра до 70 км/ч

В Республике Саха (Якутия) ожидаются грозы и усиление ветра, сообщила SAKHALIFE. RU пресс-служба RU ФБУ «Авиалесоохрана»

В Республике Саха (Якутия), несмотря на прошедшие дожди (без помощи вызывания осадков), а также на искусственно вызываемые Федеральной Авиалесоохраной осадки при помощи самолета-зондировщика «Циклон», по мере возникновения подходящей облачности, ситуация в регионе остается крайне сложной.

11 и 12 июля в центральной и юго-восточной части Якутии ожидаются грозы, что может привести к новым пожарам. В северной и северо-восточной части региона ожидается усиление ветра до 18 м/c (до 70 км/ч).