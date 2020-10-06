В Якутии прогнозируют сильный ветер

По данным Якутского УГМС, днем 7 октября в Ленском, Мирнинском, Сунтарском районах ожидается усиление юго-западного, западного ветра с порывами до 15-20 м/с.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать правила безопасности и рекомендации.

Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, прорыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов. Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. По возможности ограничьте выход из зданий.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните по телефонам 101 и 112.