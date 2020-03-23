В Якутии продолжится авиаучет птиц и млекопитающих

В 2019 году впервые за тридцатилетний период со сверхлегкого самолета были проведены авиаучеты водоплавающих птиц и копытных животных на территории Республики Саха (Якутия) от Анабарского залива до дельты Лены. Оценивалась численность более 30 видов водоплавающих и околоводных птиц, (а также ряд видов млекопитающих, таких как дикий северный олень, овцебык, песец, волк, белый медведь) с определением координат, применением фото и видеосъемки.

Исполнитель данного проекта, научный сотрудник Центра кольцевания птиц России Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН (г. Москва), кандидат биологических наук Софья Розенфельд призналась, что проект был реализован благодаря поддержке сотрудников Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) в лице Сахамина Афанасьева.

«Данные авиаучетов копытных животных прошлого года были переданы ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ РС(Я)», в настоящий момент завершена обработка данных по гусеобразным птицам, эти материалы также будут переданы в профильные НИИ Якутии», — сообщила она.

Необходимо отметить, что в 2020 г. сотрудничество с ИПЭЭ РАН будет продолжено, планируется провести авиаучеты на территории дельты Яны, Индигирки и Колымы. Будет проведен авиаучет птиц и млекопитающих со сверхлегкого самолета.

Как отметила, Софья Розенфельд, все собранные в 2020 г. данные будут представлены в виде отчета и базы данных в ГИС.

Напомним, что в 2018 году во время проведения международного орнитологического конгресса в Твери ответственным исполнителем проекта С.Б. Розенфельд было получено согласие министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамина Афанасьева на поддержку авиаучетных работ на территории Якутии.

Результаты авиаучетов позволят получить свежий срез информации о состоянии популяций птиц и млекопитающих, который может быть использован для работы по сохранению природы Якутии. Полученные данные будут уникальными не только с научной точки зрения, но и позволят наладить действительно эффективное сохранение редких видов и рациональное использование охотничьих видов животных.

На фото: 1. Участники Международного орнитологического конгресса, Тверь – 2018. 2. Ответственный исполнитель проекта, кандидат биологических наук С.Б. Розенфельд.1

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